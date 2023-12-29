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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 الموافق 16 جمادى الآخرة 1445هـ

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، الموافق 16 جمادى الآخرة 1445هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الظهر بالقاهرة

الظهر: 11:57

موعد أذان الظهر بالإسكندرية

الظهر: 12:02

موعد أذان الظهر بأسيوط

الظهر: 11:57

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:17

الظهر: 11:57

العصر: 2:45

المغرب: 5:04

العشاء: 6:27

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:24

الظهر: 12:02

العصر: 2:48

المغرب: 5:06

العشاء: 6:30

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 5:14

الظهر: 11:57

العصر: 2:52

المغرب: 5:11

العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:14

الظهر: 11:53

العصر: 2:40

المغرب: 4:59

العشاء: 6:22

 

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