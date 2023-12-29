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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات استفزازية.. وزير المالية الإسرائيلي :سنواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية

صدى البلد

قال وزير المالية الإسرائيلي الفاشي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم الجمعة، في تصريحات إستفزازية أن الاحتلال سيواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية مضيفاً : "ما دمتُ في منصبي ولن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابين في غزة".

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم ، وطالبه بايدن بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي جمدتها إسرائيل.


وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن بايدن أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة هاتفية وصفت بـ"الصعبة".

 

وأشار الموقع إلى أن تلك المكالمة الصعبة تؤكد وجود خلافات عميقة بين كل من الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو.

ومن ناحية أخرى، وقع آلاف النشطاء الأميركيين على عريضة إلكترونية أرسلت بشكل مباشر إلى البيت الأبيض.


وطالب النشطاء فيها الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة، وفرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل التي تنفذ مجازر يومية منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.


وتشير العريضة إلى ضرورة وقوفه إلى جانب الحق باستخدام صلاحياته لتنفيذ ذلك، وأن هذا أصبح ضرورة أخلاقية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح البريئة، وكي لا تبقى سلامة وحياة المدنيين الفلسطينيين مسألة أخلاقية انتقائية أو بيدقاً في السياسة الانتخابية.

وتشدد العريضة على أهمية تدخل الرئيس بايدن لوقف الحرب وتغيير موقفه من هذا الاعتداء.
وذلك بعدما قُتل أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى اليوم، وكل يوم لا يتوقف فيه إطلاق النار وحظر الأسلحة، سيُقتل المزيد من الفلسطينيين.

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