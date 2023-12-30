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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم عناوين صحف السبت.. مفتي الجمهورية يوضح حكم احتفال المسلمين بميلاد المسيح

صدى البلد

 تصدرت أخبار الشأن المحلي، إضافة إلى دخول المساعدات إلى العريش تمهيدا لدخول غزة عبر معبر رفح، اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن احتفال المسلمين بميلاد السيد المسيح هو أمر مشروع لا حرمة فيه ما لم يخالف الاحتفال الشرع؛ لأنه تعبير عن الفرح به، كما أن فيه تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من توقير وتقدير وتبجيل للسيد المسيح وأمه السيدة مريم عليهما السلام، ولو علمنا بذكرى مولد موسى عليه السلام لاحتفلنا به.

وجاءت أهم العناوين كالآتي:

 

الأهرام

- وزير التعليم العالي: حظينا باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية.

- وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات المصري للعريش تمهيدا لدخول غزة عبر معبر رفح.

- الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 57 مليونا و539 ألف خدمة مجانية للمواطنين في اليوم الـ86 بعد المائة.

- رئيس هيئة الرعاية الصحية: 14 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

- رئيس النيابة الإدارية وأعضاء الهيئة يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد.

- حزب المصريين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الجديد.

-القومي للمرأة يواصل تنفيذ دورات التثقيف المالي للمستفيدات على مستوى قرى "حياة كريمة".

-وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لعمليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات.

-وزير المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بـ 71.4 مليار دولار من يناير حتى 26 ديسمبر 2023.

- وزير قطاع الأعمال العام: استمرار العمل على توطين أحدث التكنولوجيات في قطاع الدواء.

- وزير الري: حريصون على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة خلال تنفيذ المشروعات.

- وزير الإسكان: تخصيص 21045م2 لإقامة 5 مشروعات صناعية بمدينة السويس الجديدة.

- الإسكان: مهلة شهر لإنهاء إجراءات التعاقد لأصحاب طلبات توفيق الأوضاع المقبولة بالأراضي المضافة لمدينة الشروق.

-مصر للطيران تسير ثلاث رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة في كأس السوبر المصري.

 

أخبار اليوم

 

- القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

- اللهم اجعل 2024 عام نصر للفلسطينيين.. دعاء وزير الأوقاف لأهل غزة.

- وزير الأوقاف: مبادرة حصن طفلك بالقرآن تحتضن الأطفال في الابتدائية والإعدادية.

- وزير الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدا بتكلفة 15,654 مليار جنيه في عهد السيسي.

- مفتي الجمهورية: احتفال المسلمين بميلاد المسيح أمر مشروع لا حرمة فيه.

- المفتي: عاش المصريون مسلمين ومسيحيين متضامنين عبر العصور.

- المفتي: ذبائح أهل الكتاب "حلال".. والرسول والصحابة احترموا التعايش والتنوع.

- وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب النابغين الحاصلين على منح دراسية جامعية.

- وزير التعليم يستجيب لمطالب مدارس المتفوقين وينهي مشكلة "اللاب توب" و"الأجهزة".

- فوز المستشار أحمد خليفة بأول انتخابات الكترونية لنادي قضايا الدولة الرياضي.

- اتحاد المؤسسات الأهلية يناقش آلية تحويل الجمعيات إلى مشاريع صغيرة.

- الإحصاء: 31.560 مليار دولار صادرات مصر من الموانئ خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023.

- تداول 13 ألف طن و929 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

-الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الأهلي للفترة القادمة.

 

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