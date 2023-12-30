فاطمة فؤاد أحدث المنضمين لمسلسل العتاولة.. تفاصيل

انضمت الفنانة الشابة فاطمة فؤاد الي أسرة مسلسل العتاولة مع النجم أحمد السقا.

وتجسد فاطمة فؤاد ابنه عم الفنان أحمد السقا خلال احداث العمل .

فيلم الواحة:

وكانت الممثلة الشابة فاطمة فؤاد، قد انضمت منذ أيام لأبطال الفيلم العراقي"الواحة" المقرر بدء تصويره مطلع العام الجديد.

قالت فاطمة، في تصريحاتها، إنها تقدم بالفيلم شخصية فتاة تتعرض لعدة مشاكل مختلفة بسبب اختياراتها في كل مرة.

ويعد مسلسل العتاولة عودة عمل النجوم معًا، وعلى سبيل المثال الفنان أحمد السقا والفنانة زينة، الذي تعاونا سويًا في فيلم المصلحة عام 2011، وحقق نجاحًا كبيرًا، وأيضَا يتجدد اللقاء بين أحمد السقا وطارق لطفي الذي تعاونوا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم عرضه عام 1999.

أعمال السقا وأحمد خالد موسى

يتجدد اللقاء بين أحمد السقا وأحمد خالد موسى للمرة الثالثة، وذلك بعد نجاحهما في فيلم هروب اضطراري الذي عرض عام 2017، وحقق نجاحًا كبيرًا وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، غادة عادل، وفي نفس العام قدموا مسلسل الحصان الأسود والذي تم عرضه في رمضان 2017، وهو من بطولة ياسمين صبري، شيري عادل، وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقان وهما أحمد السقا وطارق لطفي بينهم عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك، والمسلسل مكون من 30 حلقة.