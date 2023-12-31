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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غرامة وحبس 7 سنوات.. عقوبة الغش والترويج لأسئلة امتحانات الجامعات |تفاصيل

عقوبات الغش بامتحانات
عقوبات الغش بامتحانات الجامعات

تبدأ الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وبالتزامن مع الامتحانات تبدأ الجامعات من تحذير طلابها من الغش أو القيام بأي أعمال شغب خلال الامتحانات .

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ويوضح صدى البلد لطلاب الجامعات عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات ومن هذه العقوبات :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.


وفي سياق متصل قامت كلية الحقوق، جامعة المنوفية، بتوجيه تحذير للطلاب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث حذرت فيه الطلاب من القيام بأعمال الغش أو الترويج له.

 

وأشارت إلى أن القائم به يوضع تحت طائلة القانون، والتي يمكن أن تصل عقوبته إلى مدة لا تقل عن عامين وأيضا لا تزيد على 7 سنوات.


وأكدت حقوق المنوفية، على تحذيرها من جرائم الغش، موضحة أن نص المادة 205 لسنة 2020 في مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان، ينص على أنه يعاقب بالحبس كدة لا تقل عن سنتين وقد لا تزيد عن سبع سنوات، وايضا يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، لكل من قام بطبع ونشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.


وأردفت كلية الحقوق جامعة المنوفية إلى أن القانون نص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال اللاسلكية أز السلكية، أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة بقصد الغش أز الشروع في الغش.


أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على انتظام الدراسة في الجامعات  في الترم الأول للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


وقال المصدر لـ صدى البلد إنه تستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول عقوبة الغش طلاب الجامعات

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