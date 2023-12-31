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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : استكمال رصف طريق كوبري المرور إلى الخياط بالبداري

أعمال الرصف بمركز
أعمال الرصف بمركز البداري

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار رفع كفاءة الطرق بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 حيث يجري حاليًا استكمال رصف طريق كوبري المرور إلى كوبري الخياط لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا أن مشروعات الرصف لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة الأحياء والمراكز والقرى على مستوى المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأكد اللواء عصام سعد على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الطرق والشوارع بمراكز ومدن المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية بها مشيراً إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال مشروعات الرصف والبنية التحتية لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة بكافة القطاعات الخدمية والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها.

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من جانبه قال محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري إنه جاري استكمال أعمال رصف الطريق من كوبرى المرور وحتى كوبري الخياط ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للمركز للعام المالي الحالي 2023-2024 وذلك في إطار تكوين شبكات طرق ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية لافتًا إلى تكليف علاء الناظر نائب رئيس المركز بمتابعة الأعمال ومراحل الرصف والتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط الذي شدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والعمل على تسهيل النقل والانتقال بكافة القطاعات.

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