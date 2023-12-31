عمرها 154 عاما.. أقدم كنيسة في الشرق الأوسط تتزين للاحتفال برأس السنة

تزينت كنائس وأديرة أسيوط استعدادا للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024 واستقبال الآلاف من الأقباط لحضور قداس رأس السنة وحرصت الكنائس على وضع مجسم بابا نويل وشجر الكريسماس المضيئة في مداخل الكنائس.



حرصت الكنيسة الإنجيلية الأولى على إضاءة أشجار الكريسماس ومجسم مغارة السيدة العذراء مريم في مدخل الكنيسة ووضع مجسم متحرك لبابا نويل وتوزيع الشوكولاتة على الأطفال لرسم البهجة والفرحة باستقبال العام الميلادي الجديد.



وقال صموئيل باقي صدقة عضو المجلس الملي الإنجيلي بمصر وشيخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط إن الكنيسة تستعد كل عام للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، خاصة وأنها من أقدم الكنائس في الشرق الأوسط أسست عام 1870م والتي بدأ أنشاها عام 1896 م وبدأت في دورها عام 1899م، لافتا أنه جرى عمل مزود عيد الميلاد المجيد والذي يرمز لأحداث ومكان الميلاد، كما جرى تجميل وتزيين مداخل الكنيسة والشوارع المحيطة بها، من أجل إدخال الفرح والسعادة إلى قلوب المصلين والمحتفلين ولكل الشعب الأسيوطي الذي ينتظر العيد من عام لآخر.



وأضاف شيخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، أنه جرى تزيين حوائط الكنائس بالأنوار والزينة وعمل مجسم المغارة لتجسيد ميلاد السيد المسيح بفلسيطن، ووضع أشجار الكريسماس بأحجام مختلفة، ومجسم بابا نويل، وتوزيع الشوكولاتة لإضفاء البهجة والسعادة على الأطفال، مشيرًا إلى أن الكنيسة الإنجيلية تقيم الصلوات والترانيم للاحتفال برأس السنة الأحد 31 ديسمبر الجاري، وعيد الميلاد 7 يناير القادم.



وتابع: "نودع عاما مضى ونستقبل عاما جديدا، وكلنا أمل أن يكون 2024 عام سعادة وخير ويمن وبركة، نستقبل عام جديد بكل الفرح والسعادة، وتحقيق أحلام المصريين في التنمية وإقامة المشروعات القومية التي تساهم في ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب".



وفي سياق متصل أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن انتهاء كافة استعدادات المحافظة لاستقبال المحتفلين بالعام الميلادي الجديد 2024 وعيد الميلاد المجيد ،من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة ، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي تزاحمات.



وأشار المحافظ إلى أنه عقد عدة اجتماعات بحضور قيادات المحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، ووجههم فيها على تكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة والإيبارشيات والكنائس والأديرة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

فضلا عن التنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق أمنة ، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد، مشيرًا إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.



وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أية حالات خلال فترة الإجازات والأعياد، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء.

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