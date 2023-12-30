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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتطلع لاستكمال العمل نحو التنمية.. محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 . 

وقال محافظ أسيوط في نص البرقية: "يشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسيوط بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يطل علينا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والازدهار مستهدفاتها وأن يبارك الله جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية التي تشهدها مصرنا الغالية .. وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد على طريق الخير والأمن خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير". 

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كما أرسل محافظ أسيوط ، برقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار شخصيات الدولة ولرئيسي مجلسي النواب والشيوخ داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشاً وشعباً وقيادة وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والرخاء والتقدم والازدهار . 

كما قدم اللواء عصام سعد خالص التهاني لأهالي محافظة أسيوط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 ، داعيًا الله أن يكلل الجهود كافة بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

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