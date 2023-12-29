محافظ أسيوط: الانتهاء من تركيب انترلوك في 54 شارع وحارة بالقوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بعدد 54 شارع وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك وفي إطار الخطة الشاملة الني تنتهجها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إحداث نقلة نوعية بها لتسهيل حركة مرور المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



وأكد محافظ أسيوط أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها لافتا إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم الانتهاء من عدد 54 شارع وحارة بمدينة القوصية تم تركيبها ببلاط الانترلوك حيث تم تركيب عدد 23 شارع وحارة بالمنطقة الجنوبية وعدد 31 شارع وحارة بالمنطقة الشمالية بمدينة القوصية وهي عبارة عن الشوارع التى يقل عرضها عن ٦ أمتار وذلك لتحقيق سهولة التحرك بين الشوارع ومن ثم اضفاء المظهر الجمالى للمدينة لافتا إلى أن الأعمال يشرف عليها مصطفى عرابى نائب رئيس المركز وعلي ناجح مدير إدارة التخطيط بالوحدة لازالة أية معوقات قد تواجه المقاول اثناء التنفيذ وإزالة كافة التعديات والاشغالات الموجودة بالشوارع لتحقيق الاهداف المرجوة لتحويل هذه المناطق من شوارع ترابية إلى شوارع مطورة ببلاط الانترلوك وهو يعتبر نقله حضارية ينتقل بها شكل وهيئة الشوارع إلى شوارع متميزة وترتقى بالمظهر الحضارى للمركز.