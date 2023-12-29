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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش المشروعات التنموية وخطط التطوير مع أعضاء النواب والشيوخ.. صور

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بها وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة فضلا عن عرض طلبات ومشكلات المواطنين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.


والتقى محافظ أسيوط خلال شهر ديسمبر الجاري كل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب إيراهيم نظير والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب اللواء عصام العمدة والنائب أحمد حسين جودة والنائب الحسيني جلال والنائب حمادة زهير فولي والنائب اللواء علاء خير الله والنائبة صفاء عيادة والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب .. في حضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.


وأشار المحافظ إلى أن هذه اللقاءات  قنوات للتواصل المستمر بين الجانبين التنفيذي والشعبي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة وتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة منوهًا إلى أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بتضافر جهود جميع أبناءها والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي.

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وتم خلال اللقاءات على مدار الشهر مناقشة طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق والاستجابة العاجلة لبعض الطلبات ودراسة البعض الآخر لإيجاد الحلول العاجلة لها وخطوات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى المستهدفة فضلًا عن أعمال تسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة وقام المسؤولون المعنيون بالرد على طلبات النواب والاستجابة العاجلة لبعض الطلبات ودراسة البعض الأخر لإيجاد الحلول العاجلة لها.


وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بكافة ما يتعلق ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم مضيفًا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبهم ثمن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجهودات محافظ أسيوط والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

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