صحة أسيوط : خروج 40 مصابا من المستشفيات عقرهم كلب ضال

بعد إعطائهم الأمصال

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، عن خروج الـ40 شخصا ممن تعرضوا للعقر من كلب ضال من مستشفيات أسيوط العام والإيمان العام بعد تقديم الرعاية اللازمة لهم وإعطاءهم الأمصال.

وأوضح مصدر طبي بأسيوط، أن المصابين من بينهم إناث وشباب وكبار في السن والإصابات كانت في أماكن متفرقة بالجسم "اليدين والأرجل و الركبة" وتم تقديم الرعاية اللازمة لكل مصاب.

وكان أهالي منطقة الوليدية التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، قد نجحوا منذ قليل بالاشتراك مع الطب البيطري والأجهزة الأمنية في التخلص من كلب ضال مسعور بعدما عقر 40 شخصًا من ابناء المنطقة.

و قد تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة 40 شخصا بعقر كلب مسعور.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن كلبا مسعورا عقر 40 شخصا و تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة .



تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.