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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

40 شخصا ..ارتفاع عدد المصابين بعقر كلب ضال في أسيوط

كلب ضال
كلب ضال

ارتفعت عدد إصابات عقر الكلب الضال بمنطقة الوليدية في مدينة أسيوط الى 40 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة وأخذ المصل المضاد.

وقال مصدر مسئول لمديرية الصحة في أسيوط إن مستشفى أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط استقبلا 40 مصابا بعقر كلب ضال بمنطقة الوليدية بحي شرق وتم إعطائهم المصل المضاد. 

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين  الذين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام بعد تعرضهم للعقر من أحد الكلاب المسعورة، وتزويد المستشفى بعدد كبير من الأمصال تحسبا لارتفاع أعداد المصابين، وحقنهم بالمصل المخصص لعقر الكلاب.

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كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة 40 شخصا بعقر كلب مسعور بمنطقة الوليدية وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام.


وتبين من المعاينة والفحص أن كلبا مسعورا عقر 40  شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة. 

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