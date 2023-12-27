مصرع 4 وإصابة 8 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارتين بطريق أسيوط

دفعت مديرية الصحة بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية قرية عرب العوامر.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية قرية عرب العوامر ووجود وفيات ومصابين .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل نتج عن الحادث مصرع " حسام . ح . ع " ٢٠ عاما، و "محمد أ. م " ٢٠ عاما، و " أحمد. أ . م " ٢١ عاما ، وجثة لشخص في العقد الرابع من عمره مجهول الهوية ، تم نقلهم الى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

بينما أصيب كلا من " أحمد . ج . ر " 23 عاما، ما بعد الارتجاج ، و " إسلام. أ. ر " 24 عاما، غيبوبة تامة ، و "زيد .ع . خ " ٢٧ عاما ، ما بعد الارتجاج ، " أحمد. ع .أ " ٢١ عاما ، ما بعد الارتجاج ، و " ماجد . ص . ف " ٢٣ عاما، جرح قطعى بالوجه ٣ سم ، و " عبد البصير . أ . ع " ٢٣ عاما ، غيبوبه تامة تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيب كل من " محمود . ح . ع " ٢١ عاما ، كدمات بالجسم ، و " أحمد. م . ع " ٢١ عامًا ، كدمات بالجسم ، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط العام " الشاملة " .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.