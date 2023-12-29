اليوم .. انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط

تجرى بعد ظهر اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء.

وتبدأ عملية الاقتراع بانتخابات نادي قضاة أسيوط في الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً تحت إشراف اللجنة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات .

ويتنافس على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي 3 مرشحين هم المستشار محمد ابوسيف، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط السابق، والمستشار عمر غانم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة عبدالمعز، نائب رئيس محكمة النقض.

بينما يتنافس على مقعد المستشارين 6 مرشحين وهم المستشار أحمد عيسى كدواني والمستشار محمد ماهر فرغلي، والمستشار خالد الطاهر والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع وذلك لاختيار 4 منهم .

وعلى مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة يتنافس 6 مرشحين وهم: المستشار طاهر ابوزيد والمستشار حسام البدري و المستشار محمود يحيي، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز وذلك لاختيار 4 منهم .