محافظ أسيوط: استمرار رصف شوارع مدينة منفلوط.. صور

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال رصف شوارع مدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ضمن الخطة الاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030 لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.



وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه تم رصف عدد من الشوارع منهم شارع البنك الأهلي المصري على أن يتم استكمال الخطة الموضوعة مسبقًا برصف شارع جمال عبدالناصر، والمستشفى المركزي، وميدان القلعة والجيش ومحمود أبوحسين والكاشف وعمر بن الخطاب) ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 لافتاً إلى تجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده وورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين فضلاً عن وضع بلدورات وتركيب الانترلوك موضحًا إنه بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف بمشاركة المهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط ، وصلاح السيد حماد مسؤول إدارة الطرق ومسؤول الاشغالات وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

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