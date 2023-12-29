عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع منظومة العمل وخطة تطوير المواقف لتعظيم الإيرادات

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة المواقف بالمحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي إدارة المواقف بالمحافظة لمتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .


وناقش محافظ أسيوط – خلال اللقاء - مستجدات الموقف التنفيذي فيما يتعلق بخطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الانضباط بالمواقف العمومية وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة من المواقف والمرور والوحدات المحلية لضبط الخدمة داخل كل موقف ووضع حلول وبدائل مناسبة لكل المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين وضمان الانسياب المرورى المستمر.


وأكد المحافظ أن تطوير المواقف يأتي ضمن أولويات خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الملف من خلال إنشاء المواقف جديدة وتطوير وإحلال وتجديد القائم منها حيث يجري حاليا تطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر فضلا عن إنشاء مواقف جديدة بقرى حياة كريمة وفقًا للبرتوكول الموقع مع هيئة الأبنية التعليمية.

محافظ أسيوط يناقش المشروعات التنموية وخطط التطوير مع أعضاء النواب والشيوخ.. صور

محافظ أسيوط: استمرار رصف شوارع مدينة منفلوط.. صور


وشدد اللواء عصام سعد على مدير المواقف بضرورة تنظيم العمل بكافة المواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة الى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة مشيرًا إلى جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بكافة القطاعات من بينها المواقف سواء بمدينة أسيوط أو بالمراكز فضلاً عن تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي المواقف بالمراكز بالمتابعات المستمرة والمرور على مواقف لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة في هذا الجانب والعمل على تلافي أية سلبيات قد تضر بسير ومنظومة العمل بها.


يذكر أن مدينة أسيوط بها 3 مواقف رئيسية وهي مجمع مواقف نزلة عبداللاه الذي يخدم قرى ومراكز جنوب المحافظة ومجمع مواقف الأزهر لخدمة القرى والمراكز الشمالية وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات وخطوط سير لسيارات سرفيس تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل الوصول إلى هذه المواقف لتصبح مواقف السرفيس بالمحافظة أكثر تنظيمًا.

أسيوط أخبار أسيوط إدارة المواقف بأسيوط تطوير المواقف باسيوط مواقف السيارات بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

موضوعات متعلقة

صحة أسيوط : خروج 40 مصابا من المستشفيات عقرهم كلب ضال

4 مناصب.. تعليم أسيوط تحدد المصرح لهم تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

يوم الصباحية.. مصرع عروسين داخل منزلهما بنجع حمادي

بقذائف الياسين.. كتائب القسام تدمر دبابات إسرائيلية في غزة

التعليم تنفي تأجيل امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد

أسرار جديدة عن البشر الأوائل.. كيف عاش أصحاب الكهف في العراق؟

شروط الحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن في الأزهر الشريف.. اعرفها

ابن النادي.. كهربا يفجر مفاجأة عن إمام عاشور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

فيديو

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ