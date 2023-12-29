محافظ أسيوط يتابع منظومة العمل وخطة تطوير المواقف لتعظيم الإيرادات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي إدارة المواقف بالمحافظة لمتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .



وناقش محافظ أسيوط – خلال اللقاء - مستجدات الموقف التنفيذي فيما يتعلق بخطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الانضباط بالمواقف العمومية وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة من المواقف والمرور والوحدات المحلية لضبط الخدمة داخل كل موقف ووضع حلول وبدائل مناسبة لكل المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين وضمان الانسياب المرورى المستمر.



وأكد المحافظ أن تطوير المواقف يأتي ضمن أولويات خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الملف من خلال إنشاء المواقف جديدة وتطوير وإحلال وتجديد القائم منها حيث يجري حاليا تطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر فضلا عن إنشاء مواقف جديدة بقرى حياة كريمة وفقًا للبرتوكول الموقع مع هيئة الأبنية التعليمية.



وشدد اللواء عصام سعد على مدير المواقف بضرورة تنظيم العمل بكافة المواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الإزدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة الى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة مشيرًا إلى جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بكافة القطاعات من بينها المواقف سواء بمدينة أسيوط أو بالمراكز فضلاً عن تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي المواقف بالمراكز بالمتابعات المستمرة والمرور على مواقف لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة في هذا الجانب والعمل على تلافي أية سلبيات قد تضر بسير ومنظومة العمل بها.



يذكر أن مدينة أسيوط بها 3 مواقف رئيسية وهي مجمع مواقف نزلة عبداللاه الذي يخدم قرى ومراكز جنوب المحافظة ومجمع مواقف الأزهر لخدمة القرى والمراكز الشمالية وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات وخطوط سير لسيارات سرفيس تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل الوصول إلى هذه المواقف لتصبح مواقف السرفيس بالمحافظة أكثر تنظيمًا.