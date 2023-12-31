أيمن عاشور يهنئ المجتمع الأكاديمي والعاملين بمنظومة التعليم العالي بالعام الميلادي الجديد

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهاني للمجتمع الأكاديمي والعاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المُخلصة في سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، وإعداد أجيال من الشباب المبدعين القادرين على قيادة المستقبل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من تقدم ملموس في مجال التعليم، حيث ساهم هذا التقدم في تحسين جودة التعليم ومُخرجاته، وزيادة فرص الطلاب في الحصول على وظائف مناسبة.

وطالب الوزير المجتمع الأكاديمي والعاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في العام الجديد بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات، ودعم جهود الدولة في بناء مصر الحديثة.