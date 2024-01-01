سعر الذهب اليوم 1-1-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-1-2024، داخل محلات الصاغة ودون أي تغيير يذكر في سعر الجرام.

واختتم سعر المعدن الأصفر أمس الأحد، تعاملاته علي تراجع قدره 15 جنيها وذلك بالنسبة لقيمة الجرام الواحد داخل محلات الصاغة .

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3589 جنيها للبيع و 3623 جنيها للشراء .

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيها للبيع و 3170 جنيها للشراء.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691 جنيها للبيع و 2717 جنيها للشراء.

عيار 14

ووبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2093 جنيها للبيع و 2113 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 111.61 ألف جنيه للبيع و 112.7 ألف جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.6 مليون جنيه للبيع و 3.622 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الآول من 2024.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق حالة من الانتعاش خلال شهر يناير المقبل، مع موعد استحقاق الشهادات البنكية ذات العائد 25% ، لاسيما مع رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية لنحو 53 جنيهًا.