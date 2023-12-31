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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة في آخر يوم بـ2023.. انخفاض سعر الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

بشرى سارة للمواطنين في آخر أيام عام 2023، بعد تطورات كبيرة في أسعار الذهب، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم، الأحد، في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية، مبشرة بنزولة في الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,794 شراء 1,811 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 111,605 شراء 112,671 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360 جنيه.

الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857 جنيه.

الذهب 

 

سعر الذهب أمس السبت في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,583 شراء 3,640 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,284 شراء 3,337 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,135 شراء 3,185 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,687 شراء 2,730 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,090 شراء 2,123 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,791 شراء 1,820 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 111,427 شراء 113,204 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25,080 شراء 25,480 جنيه.

الكيلو بيع 3,582,857 شراء 3,640,000 جنيه.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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