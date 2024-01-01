الجامع الأزهر في 2023.. مليون حلقة تحفيظ.. وإفطار 142 ألف صائم

خلية نحل على مدار الساعة .. أقل ما يمكن وصفه على ما يدور داخل أروقة الجامع الأزهر على مدار اليوم بداية من الثامنة صباحا وحتى صلاة العشاء ، بالإضافة لشعائر صلاة الفجر، حيث يشهد الجامع الأزهر يوميا مقارئ وحلقات تحفيظ للكبار والصغار ، ودراسة برواق العلوم العربية والشرعية وملتقيات علمية وتوعوية للطفل والمرأة والأسرة وشبهات وردود والخط العربي وشرح كتب التراث، وغير ذلك من أنشطة علمية ودعوية وتوعوية.

وشهد الجامع الأزهر برئاسة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والرواق الأزهري برئاسة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، خلال عام ٢٠٢٣ المنصرم، عدد كبير من الأنشطة والفعاليات داخل الجامع الأزهر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وتعليمات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، تمثلت في الآتي:

إدارة شؤون أروقة القرآن

شهد رواق الطفل للقرآن الكريم بالجامع الأزهر، وجميع المحافظات جهدا ونشاطا كثيفا في ٢٠٢٣م، حيث تابع واستكمل برنامج التعليم عن بعد، ليكون إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها حتى الآن (1070) فرعًا، وعدد المحفظين (٤٢١٥) وعدد الحلقات (٢١٧٤٠) حلقة أسبوعيا، و (86960) حلقة شهريًّا، و (1043520) سنويًّا، وعدد الدارسين (١٦٣٢٠٤)، و(3757) خريجًا.

فيما بلغ عدد المحفظين في رواق القرآن الكريم للكبار (548) محفظًا، وعدد الحلقات (٢٩٥٩) أسبوعيًّا، و (11836) شهريًّا، و (142032) سنويًّا، وبلغ عدد الدارسين (٢٧٣٤٣)، وقد بلغ عدد الخريجين (3004) جريجين، ممن أتموا ختم القرآن الكريم، وبرامج التجويد والقراءات.

واستوعب رواق التجويد والقراءات للكبار بالجامع وجميع المحافظات (٣٠) محفظًا، وبلغ عدد الحلقات (٥٧) حلقة أسبوعيًّا، و (288) شهريًّا، (2736) سنويًّا، وقد بلغ عدد الدارسين (٤٣٨)، وبلغ عدد الخريجين (165) خريجًا.

رواق العلوم الشرعية والعربية

أما عن رواق العلوم الشرعية والعربية، الذي يعد العمود الفقري للرواق الأزهري، فقد بلغ عدد المحاضرين فيه، بالجامع الأزهر والفروع الخارجية - مباشر وعن بعد – (488) محاضرًا، بواقع (٣٦٠) محاضرة أسبوعيا، (1440) شهريًّا، (17280) سنويًّا، وبلغ عدد الدارسين فيه (34900) دارس، وقد بلغ عدد الخريجين (1822) خريجًا.

رواق الخط العربي

وقد حظي رواق الخط العربي باهتمام كبير، حيث انطلقت الدراسة بالمرحلة الأولى لرواق الخط العربي -المستوى الأول- بقيادة نخبة من أمهر أساتذة الخط بمصر والعالم العربي لتعليم (١٠٦) دارسين، بواقع (٦) محاضرات أسبوعيًّا، (24) شهريًّا، (288) سنويًّا.

وحدة الشعائر الدينية

وفي نشاط ملفت لوحدة الشعائر الدينية بالجامع الأزهر الشريف؛ كلف الجامع الأزهر معلمي القرآن بالجامع بجانب إمامة الصلاة؛ بحلقات تحفيظ القرآن الكريم (عن بعد) عبر برنامج (Microsoft Teams)، إضافة إلى تكليفهم بالمقارئ اليومية برواية حفص صباحاً، والقراءات العشر مساءً، وذلك على النحو الآتي:

مقارئ الجمهور

وعقد الجامع الأزهر الشريف (288) مقرأة للسيدات برواية حفص عن عاصم، فيما عقد (288) مقرأة للسيدات بالقراءات العشر، و (288) مقرأة للرجال برواية حفص عن عاصم، و (288) مقرأة للرجال بالقراءات العشر.

ولأن القرآن الكريم أشد تفلتًا من الإبل في عُقُلِها، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحرصًا من الجامع الأزهر الشريف على تطوير أداء المحفظين، وتعاهدهم بالمراجعة، والإتقان، فقد عقد الجامع الأزهر الشريف، مقارئ خاصة بالسادة المحفظين، فعقد (139) مقرأة، لـ (954) محفظًا، في (17) محافظة.

المجالس الحديثية

وتواصل نقل المجالس الحديثية عبر البث المباشر على صفحة الفيس بوك الخاصة بالجامع الأزهر، إضافة إلى الحضور المباشر، كما استمرت سلسلة المجالس الحديثية التي خصص الجامع انعقادها لقراءة سنن أبي داود، وذلك بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، رئيس قسم أصول الدين في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وذلك بعدما تمت قراءة صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم – رضي الله عنهما – وذلك على بواقع (52) مجلسًا حديثيًّا، شارك فيه باحثو الجامع الأزهر، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر.

برنامج شرح كتب التراث

استمرار تفعيل برنامج كتب التراث، ونقلها عبر المنصات الاجتماعية للجامع الأزهر، وعدد السادة الأساتذة والعلماء، وقد وصل إلى (30) أستاذًا بإجمالي عدد محاضرات (30) محاضرة في الأسبوع، و(120) شهريًّا، (1440) سنويًّا، والمستهدف أن تصل محاضرات كتب التراث إلى أكثر من (60) محاضرة أسبوعيًّا.

البرامج الموجهة للمرأة

وبدأت البرامج التوعوية الموجهة للمرأة، في شكل دورات متتابعة تتناول أهم قضايا المرأة والأسرة، في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، ومجالات الصحة النفسية، والطب، وعلوم الإنسان، ومقتضيات الواقع المعاصر ومتطلباته، وقد بلغ عدد هذه الملتقيات لهذا العام (40) ملتقى.

ملتقى الطفل الخلوق

وتطرق الملتقى لمناقشة، وشرح بعض الأمور الفقهية البسيطة؛ مثل: آداب الاستئذان، وآداب الوضوء، وسننه، وواجباته، وفضائله، وصفته، وذلك بالشرح العملي؛ إيمانا من الجامع الأزهر بدوره الرائد في تربية النشء، على أسس سليمة تتبع المنهج الأزهري المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام، وقد عقد الجامع الأزهر في هذا الصدد (48) ملتقى.

ملتقى شبهات وردود

يعقد الجامع الأزهر الثلاثاء من كل أسبوع، ملتقى (شبهات وردود)، حيث يستضيف كبار علماء الأزهر الشريف، وأساتذة جامعة الأزهر لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، في مواكبة للواقع المعاصر، ومجابهة الشبهات التي تتردد حول الدين الإسلامي الحنيف، وقد عقد الجامع الأزهر (40) ملتقى.

الجامع الأزهر في شهر رمضان

- إفطار (142) ألف صائم من الوافدين والمصريين.

- الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور ١٠٨3 عامًا على إنشائه، بحضور كوكبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

- الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

- الاحتفال بذكرى غزوة بدر.

- الاحتفال بذكرى فتح مكة.

- الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان.

- حفل تكريم المشاركين في تنظيم الإفطار الجماعي للوافدين والمصريين.

- الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك.

- مقارئ الجامع الأزهر برواية حفص عن عاصم و بالقراءات العشر: بإجمالي عدد (208) مقارئ.

- برنامج (رياض الصائمين): بإجمالي عدد 24 درسًا.

- الملتقى الفقهي الفكري للمرأة (رمضانيات نسائية): بإجمالي عدد 24درسًا.

- الملتقى الفقهي والفكري: بإجمالي عدد 24درسًا.

- صلاة العشاء والتراويح. بالقراءات العشر.

- دروس التراويح: بإجمالي عدد 28 درسًا.

التعاون بين الأزهر ووزارة الشباب

وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، والذي تم توقيعه في شهر أغسطس 2022م، مستهدفًا (٥٤) مركزًا للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية؛ إذ تم الاتفاق على أن تُتيح وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب لديها؛ لاستضافة أنشطة الرواق الأزهري التثقيفية والتوعوية التي تستهدف النشء في المقام الأول؛ وذلك حرصًا من مؤسسة الأزهر وإمامه الأكبر، على إتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع لتلقي الوعي الديني والثقافي من منبع الأزهر الصافي؛ طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

مسابقة حفظ القرآن

وقيامًا بدور الأزهر الشريف وريادته، قام الجامع الأزهر بتنفيذ مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، وقد تقدم عدد (5000) متسابقًا تم تصفيتهم على مراحل في جميع أنحاء الجمهورية، واختيار أكثرهم إتقانًا للحفظ والتلاوة، وقد بلغ عددهم نحو (130) متسابقا.

تم تكريم الأوائل وقد بلغ عددهم نحو (72) متسابقًا، في حفل مهيب بالمركز الرئيسي لبنك فيصل، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الأزهر الشريف.

الأزهر ودعم القضية الفلسطينية

وقام الجامع الأزهر بعمل انتفاضة جماعية دعما للقضية الفلسطينية، وتأييدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي. فقد قام الجامع الأزهر الشريف، بدوره في دعم القضية الفلسطينية من خلال ندوات ملتقى المرأة، وملتقى شبهات وردود، ومن هذه الموضوعات مايلي:

- مكانة القدس في الإسلام.

- دور المسلم تجاه الأزمات المعاصرة.

- سيناء ومكانتها في القرآن الكريم.

- وسائل النصر في الإسلام