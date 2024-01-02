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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية: انطلاق امتحانات النقل دون شكاوى

أعلن الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من السيد المحافظ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

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وقام أبوزيد بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمود تيمور الرسمية لغات بإدارة شرق ، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة ، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

الاسكندرية الابتدائية والاعدادية استخدام الهواتف الذكية التربية والتعليم الهواتف الذكية التعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العملية الامتحانية الفصل الدراسي الأول القرارات الوزارية

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