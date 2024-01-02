صرف مساعدات عينية ومادية للأسر المتضررة من حريق حي الجمرك وسط الإسكندرية

تفقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أحوال الأسر المتضررة من الحريق بالعقار ٧ الجمرك القديم، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

وكشف الحي في بيان، صرف بعض المساعدات العينية والمادية بمبلغ مالي ووجبات بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي والمجتمع المدني وذلك بوجود الإدارات المعنية بالحي.

وتواصل نيابة الإسكندرية تحقيقاتها في مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، بعدما نشب حريق فى منزل رقم 7 بشارع الجمرك القديم، بحي الجمرك وسط المحافظة، وقررت التصريح بدفن جثامين الخمسة المتوفيين، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم متأثرين بإصابتهم إثر نشوب حريق في شقة سكنية بشارع الجمرك، التابع لحي الجمرك وسط الإسكندرية.

وعلى الفور، تم نقلهم إلي المستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حي الجمرك الاسكندرية.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، مما أسفر الحريق عن وفاة 5 أشخاص باختناقات وتوفوا إثر الحريق، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة ، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.

