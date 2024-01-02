بسعر 18 جنيه للكيلو.. توفير البصل بأقسام الخضروات بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية



أعلنت مديرية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، توفير سلعة البصل بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التي يباع بها الخضر والفاكهة لبيع البصل للمواطنين بسعر ١٨ جنيها للكجم.

وتمتد هذه المبادرة لمدة شهر على أن تدرس نتائجها وتقيم لمدى أمكانية استمرارها.



وذكرت المديرية في بيان أن هذا يأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية وتحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكدت مديرية التموين مواصلة جهودها الرقابية في متابعة توافر السلع في الأسواق ومعاقبة المخالفين عن طريق الحملات التموينية المنتشرة بأنحاء المحافظة.