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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يا جمالها في الشتوية.. أمطار شديدة على محافظة الإسكندرية

أمطار غزيرة بالإسكندرية
أمطار غزيرة بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار شدتها من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمنتزه وشرق ووسط وغرب المحافظة، مع ارتفاع موج البحر في بعض المناطق. 

وشهدت الإسكندرية، أمس غيوما وسحبا كثيفة على جميع الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة في بعض الأنحاء.

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وقد أنهت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال نوة رأس السنة، والتي بدأت بالفعل وصاحبها أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تم بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة. وواصلت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير في مناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية.

 

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