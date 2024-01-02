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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن قصف الاحتلال لمنزل أمام مستشفى الأمل بخان يونس

صدى البلد

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلاً يقع مقابل مستشفى الأمل في خان يونس بقطاع غزة، مما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين صفوف النازحين.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، في وقت سابق من اليوم، إن الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوضع في الجبهة الشمالية والأصابع على الزناد.

وأشار جالانت إلى أن المعركة في خان يونس تختلف عن شمالي غزة وتتطلب مراحل عملياتية.

على جانب آخر، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن موضوع "اليوم التالي" في قطاع غزة ستقرره الحكومة الإسرائيلية وليس مجلس الوزراء المصغر “الكابينيت”.

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