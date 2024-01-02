عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات النوة الحالية

انتشار سيارات الصرف
انتشار سيارات الصرف الصحي بمختلف أنحاء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة برايل

يا جمالها في الشتوية.. أمطار شديدة على محافظة الإسكندرية

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية الجولات الميدانية التواجد الميداني السيولة المرورية الصرف الصحى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القطاعات الخدمية اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

ترشيحاتنا

بريطانيا ترسل أول شحنة بحرية من الإمدادات الإنسانية إلى غزة

الحكومة تستجيب لطلبات النواب والمواطنين.. عدم انقطاع الكهرباء ليلا خلال امتحانات منتصف العام

ياسر إدريس يكشف كواليس التحقيق مع هشام حطب وأسباب سحب الثقة

عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر..الدعم السريع يعلن الإفراج عن 451 أسيرا

حققوا إصابات.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج

إسرائيل تتلقى ضربة اقتصادية قوية بسبب الحرب.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ