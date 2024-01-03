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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. تفاصيل مقـ.تل موزة من مسجلين خطر.. قرار جديد من المحكمة في قضية الراقصة حورية

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار خلال الساعات الماضية وكان من أهمها:

 

عرف ان مراته فاتقتل.. تفاصيل مقتل موزة من مسجلين خطر.. فيديو

 

موزة عمرة ما زعل حد – موزة مالوش ذنب علشان يموت – حق موزة لازم يرجع.. كلمات وعبارات مدوية رددها اهالى موزة .. وشعارات مدونة على الجدران حزنا على الشاب العشرينى الذى راح غدرا ، وشيعة الالاف من الاهالى حزنا على فراق موزة.

 

نص حيثيات المحكمة في اتهام شخص بالسرقة بالإكراه بالبساتين
 

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها ببراءة المُتهم عمر.أ مما أسند إليه من تهمة السرقة بالإكراه في البساتين.

 

الإدارية العليا: إذا ارتكب العامل مخالفات متعددة تقدر كل منها على حدة


أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة في عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية ، وهو سبب إحالته للمحكمة لمحاكمته .

 

لبست كمامة لإخفاء وجهها.. قرار جديد من المحكمة في قضية الراقصة حورية
 

قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، تأجيل قضية الراقصة حورية لجلسة 29 يناير الجاري، مع استمرار حبس المتهمة، بعد اتهامها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

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