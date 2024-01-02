ليس العروري فقط.. 7 قيادات من القسام اغتالتهم إسرائيل بلبنان

في أحدث حصيلة من الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعلنت أن الجريمة التي قامت بها إسرائيل اليوم باستهداف مكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان، قد أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة 11 آخرين.

وبالتوزاي أعلنت حركة حماس في بيان رسمي لها على صفحتها في تليجرام، أسماء الشهداء الـ7 الذين سقطوا في تلك العملية، وهم

الشهيد الشيخ صالح العروري (أبو محمَّد) نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائد الحركة في الضفة الغربية.

وإخوانه القادة/

القائد القسامي سمير فندي - أبو عامر

القائد القسامي عزام الأقرع - أبو عبد الله

وعدد من إخوانهم من كوادر وأبناء الحركة، وهم:

الأخ الشهيد محمود زكي شاهين

الأخ الشهيد محمد بشاشة

الأخ الشهيد محمد الريس

الأخ الشهيد احمد حمود

وجاء في بيان حماس، أن هؤلاء هم أسماء الذين ارتقوا إلى ربهم شهداء، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها العدو الصهيوني، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّداً دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان.

ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا، ويتحمّل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني النازي، ولن يُفلحح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة.