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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مساعد حبيب العادلي.. وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام الأسبق

صدى البلد

توفي منذ قليل اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مدير قطاع مصلحة الأمن العام في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. 

ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نعيًا له بعد إعلان أفراد أسرته خبر وفاته، وسيتم تشييع جنازته صباح اليوم الأربعاء من مسجد المواساة في محافظة الإسكندرية. 

وُلد عدلي فايد في الشرقية عام 1949، والتحق بكلية الشرطة عام 1967، وتخرج عام 1971، وكان ترتيبه رقم 217 على الدفعة، وهي الدفعة التي زامله فيها إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة الأسبق.

وتولى منصب مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة، ثم عُين مديرًا لمباحث الوزارة ثم مديرًا لقطاع مصلحة الأمن العام وكان مساعدًا للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وتزامن ذلك في أحداث 2011.

كان “فايد” من ضمن مُساعدي وزير الداخلية الأربعة المُتهمين في قضية قتـ ـل المتظاهرين، والتي حصل فيها على حُكم البراءة بعد سنوات من المُحاكمة.

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