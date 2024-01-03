ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 شخصًا

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الأخير، الذي ضرب وسط اليابان إلى 62 شخصاً، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا طالبا عدم ذكر اسمه إن "الحصيلة بلغت 62 ضحية" وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصابة بالغة.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

وتعيش اليابان في حذر، حيث يتوقع العلماء، أنه من الممكن أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية، الاثنين، أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.