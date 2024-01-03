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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير كمبوديا سبل توطيد التعاون العلمي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير كمبوديا سبل توطيد التعاون

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال لقائه أوك سارون، سفير كمبوديا بمصر، أن الأزهر الشريف يعتز باحتضانه للطلاب الوافدين من شتى دول العالم، مؤكدًا أن كمبوديا يدرس منها نحوًا من سبعين طالبًا في عدد من كليات الجامعة.

رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير كمبوديا سبل توطيد التعاون العلمي

وأشار فضيلته إلى أن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات على مستوى العالم يدرس بها ما يقرب من  نصف مليون طالب مصري، و٤٠ ألف وافد من أكثر من ١٤٠ دولة، إضافة إلى خدمتها للمجتمع من خلال المستشفيات والقوافل التنموية.

ومن جانبه أعرب السفير الكمبودي عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، وحسن المقابلة التي حظي بها من فضيلة رئيس الجامعة ونوابه، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر من أهم الجامعات الإسلامية على مستوى العالم، مبديًا الرغبة في زيادة المنح لطلاب كمبوديا.

يذكر أنه حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السيد محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر.

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رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مركز بيو تكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية ويشيد بتدريب طلاب جامعة النيل

فيما طالب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أمس، بالعودة إلى الطبيعة واستثمار المنتجات الطبيعية في جميع مناحي الحياة؛ حفاظًا على الصحة العامة، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة مركز بيو تكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا التطبيقية بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء طبيب خالد عيسى عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، والدكتور محمود رمضان صوفي، مدير المركز، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المركز.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن البحث العلمي الجاد والفعال يعد القاطرة الحقيقة للتنمية، لافتًا إلى أهمية ربط البحث العلمي بحاجة المجتمع.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود المركز في مجال تدريب وتأهيل طلاب جامعة النيل على جهاز المخمر في المركز، وثمن رئيس الجامعة الاقتراح الذي تقدم به مدير المركز لعقد المؤتمر الأول للمركز بمشاركة القامات العلمية الكبيرة في مجال تكنولوجيا التخمرات، إضافة إلى الإشادة بتوجه المركز نحو تصنيع وتعبئة المنظفات،  بجانب الموافقة على إصدار مجلة علمية للمركز تحمل اسم مجلة فيرمو، وأيضًا استعرض الاجتماع المقترح الخاص بتنظيم رحلات علمية لطلاب المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم إلى المركز، إضافة إلى ذلك بدء المركز في تجهيز بنك للسلالات الميكروبية بهدف استخدامه في البحث العلمي.

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