الري : تحديد كميات زراعة قصب السكر لترشيد استهلاك المياه

قال المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري ،بأن لدينا موارد مائيه محدوده ، و احتياجات مائية متزايدة خاصة مع الزيادة السكانية للصناعة والزراعه والشرب، في مقابل ثبات حصة مصر منذ عام 1959، ولدينا فجوة فالموارد حوالي 60 مليار متر مكعب في السنه والاستخدامات حوالي 80 مليار متر مكعب غير ما يتم استيراده من الخارج من احتياجات إضافية مثل القمح وغيره لذلك نتجه لترشيد استهلاك المياه بكافة الطرق.

وأضاف المهندس وليد حقيقي لصدى البلد إن الري الحديث لا يصلح لكل الأراضي الزراعية؛ والتوجه العام في الدولة أن نبدأ بالأولويات ثم في المراحل القادمة نحدد أهدافنا.



الري: الاتفاق مع وزارة الزراعة على الأولويات

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على الأولويات وهي المناطق الرملية التي في القانون تروى بالري الحديث وقصب السكر في صعيد مصر والمحاصيل البستانية .

وتابع أنه تم تحديد كميات زراعة قصب السكر لترشيد استهلاك المياه ، وأن مصانع صعيد مصر قائمة على قصب السكر والجديد أن مصانع السكر الجديدة تقوم على بنجر السكر لأنه يستهلك كمية مياه أقل فهناك توسعات في زراعته.

