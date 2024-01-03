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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات عاجلة من محافظ قنا لتوفير السولار للمزارعين والمستثمرين

اجتماع السولار بمحافظة
اجتماع السولار بمحافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا عاجلا، لمناقشة مشكلة إجراءات صرف السولار التى يعانى منها أصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر والمزارعين لتشغيل ماكينات الرى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، واحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ التنمية المحلية، وأبوالقاسم محمود، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، ومندوب كلا من شركة النيل للبترول، والشركة التعاونية للبترول، وشركة مصر للبترول، وشركة موبيل للبترول.

 

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وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن محافظ قنا وجه خلال الاجتماع بسرعة إبلاغ محطات الوقود للبدء فى صرف السولار للمزارعين الذين يمتلكون حيازة أراضي زراعية لتشغيل ماكينات الرى الخاصة بهم، فضلاً عن تحرير محاضر معاينة لصغار المزارعين لسرعة صرف السولار من محطات الوقود القريبة منهم.

 

واضاف عبد الباقى، بأن محافظ قنا أعطى تعليمات لمديرية التموين بسرعة استخراج خطاب بالصرف لأصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر الذين لا تتعدى احتياجاتهم من السولار 5 أطنان.

 

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن المحاجر والمصانع التى يتعدى احتياجاتها الشهريه 5 طن، عليه التوجه إلى شركات البترول بالمحافظة للتعاقد بالكمية التي يحتاجها، للتخفيف عن كاهلهم مشقة السفر للتعاقد شهرياً مع الشركة العامة للبترول بالقاهرة.

قنا صرف السولار المزارعين تشغيل ماكينات الرى ملاك المحاجر أصحاب المصانع وزارة التموين

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