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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك في قنا

افتتاح المجمع الصناعى
افتتاح المجمع الصناعى بأبوتشت

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والنائبة نجلاء باخوم و النائبة إيمان الألفي عضوا مجلس النواب، واللواء محمد بهنساوى، رئيس الهيئة الهندسية بهيئة تنمية الصعيد، ومازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسى، ومحمد هشام، مدير مكتب رئيس الهيئة والعميد مهندس رائد على هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور رضا داوود، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة تعليم الكبار، ووفد من تنسيقية الاحزاب، وعدد من القيادات التنفذية بالمحافظة.

 

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و تفقد محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد، المجمع والذي تضمن مهنة الحياكه وبعض المهن الداعمة لتمكين المرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة إقتصادياً.

 

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين، لتشغيل المجمع بكامل طاقته، فى ظل خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلي تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات.

 

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، بأن إنشاء المجمع بالتعاون مع محافظة قنا يهدف إلى تحقيق أحد أهداف هيئة تنمية الصعيد، بتنفيذ مشروعات تنموية تحقق عمالة كثيفة و تحسن جودة الحياة لأهالينا فى محافظات الصعيد.

 

يذكر أن المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التى تشتهر بها قرى مركز أبوتشت.

 

ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، 150 فرصة عمل غير مباشرة.

 

 

افتتاح المجمع الصناعى

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