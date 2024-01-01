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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام الثالث.. مركز أبوتشت بقنا يسجل أول مواليد العام الجديد فى مصر

أول مواليد عام ٢٠٢٤
أول مواليد عام ٢٠٢٤ بمصر

سجل مركز أبوتشت التابع لمحافظة قنا ، أول مولود لعام ٢٠٢٤ على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث جرى تسجيل المولود الجديد" عبدالله"، فى تمام الساعة ١٢ و ٥ دقائق صباح يوم ١ يناير ٢٠٢٤، ليصبح أول مولود يسجل فى الدفاتر الرسمية للعام الجديد بمصر.

التاريخ الحقيقى لمولد الطفل عبدالله كرم، يعود إلى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣، إلا أن ذويه حرصوا على تسجيله مع بداية العام الجديد، ليكون تاريخ الميلاد لطفلهم ١ يناير ٢٠٢٤، ويصبح الطفل رقم واحد للعام الجديد فى مصر.

 

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الطفل عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادى، من أبناء قرية بلاد المال بحرى " النواهض"التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، لم يكن الحالة الأولى من نوعها فى مركز أبوتشت، فقد انفرد المركز بتسجيل المولود الأول للعام الجديد للعام الثالث على التوالى.

 قنا تحافظ على تصدر أول مواليد العام الجديد 

 

ففى مطلع عام ٢٠٢٢، قدمت قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، الطفل مالك عاطف عبداللاه، كأول مولود فى مصر  للعام الجديد، بعدما تمكن ذويه من تسجيله فى اللحظات الأولى للعام الجديد ٢٠٢٢.

 

وشاءت الأقدار أن تكون قرية المحارزة، للمرة الثانية على التوالى، هى القرية الحاضنة لأول طفل على مستوى الجمهورية فى العام الجديد ٢٠٢٣، حيث جرى تسجيل الطفل فوزى أحمد فوزى، أول طفل يولد بعام ٢٠٢٣.

 

رقم قيد"١ " فى شهادات الميلاد، كان نصيب الأطفال الثلاثة الذين ينتمون لمركز أبوتشت، آخرهم من قرية بلاد المال بحرى"النواهض" والاخرين من قرية المحارزة التابعتين لنفس المركز بمحافظة قنا ، بعدما حرص ذويهم، على تسجيلهم فى اللحظات الأولى من العام الجديد.

 

وأعرب عبدالله حسين بغدادى، جد الطفل، عن سعادته بتسجيل حفيده في أول أيام العام الجديد، متمنياً له الصحة والسعادة والنجاح في حياته، لافتاً إلى أن والده يتواجد بدولة الكويت حالياً، حيث يعمل هناك منذ فترة.

 

عبدالله الثالث بين أشقائه

 

وأضاف بغدادى، بأن نجله لديه طفلة تدعى شهد كرم وطفل آخر يدعى يوسف كرم، واستقر على اسم عبد الله للمولود الثالث الذي ُسجل في الساعة الثانية عشر و٥ دقائق من أول أيام العام الجديد ٢٠٢٤.

 

وكانت سجلات وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل أول مولود للعام الجديد، من محافظة قنا ، وأن مركز أبوتشت بمحافظة قنا ، احتل تسجيل المولود رقم واحد للعام الجديد، للعام الثالث على التوالى، حيث جرى تسجيله على برنامج ميكنة المواليد والوفيات لعام ٢٠٢٤.



 

أول مواليد ٢٠٢٤ بمصر

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قنا مركز أبوتشت المولود الجديد أول مولود تاريخ الميلاد المولود الأول للعام الجديد النواهض قرية بلاد المال بحرى المحارزة سجلات وزارة الصحة ٢٠٢٤

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