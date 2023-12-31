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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامناً مع غزة .. كنيسة نقادة بقنا تؤدى قداس أعياد الميلاد بلا مظاهر احتفال

كنيسة الشهيد مار
كنيسة الشهيد مار جرجس بنقادة

أدى المطران بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعهما، التسبيحة وصلاة قداس أعياد الميلاد، من كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة نقادة جنوب قنا ، دون مظاهر للاحتفال تضامناً مع الشعب الفلسطينى.

شهدت الكنيسة، توافد عدد كبير من المصليين، مع الإلتزام بالصلاة دون أى مظاهر للاحتفال، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطينى، ضد الاعتداءات الإسرائيلية التى يتعرض لها الأبرياء منذ السابع من أكتوبر الماضى.

 

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فينا شهد محيط الكنائس بمحافظة قنا ، تواجد أمنى مكثف، مع تغيير مسار بعض السيارات، لتيسير عملية وصول المصلين، إلى الكنائس لأداء صلوات عيد الميلاد.

كانت مديرية الصحة بقنا، رفعت درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المديرية وضعت خطة شاملة بالمستشفيات لاستقبال الأعياد شملت،  منع الإجازات لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال فترة الأعياد، توفير أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية، توافر رصيد كافي من فصائل الدم المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما جرى زيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، مع التأكد من تواجد فريق الأقسام المعاونة من الأشعة، المعمل بنك الدم خلال الإجازات.

 

قداس نقادة

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قنا الشعب الفلسطيني مديرية الصحة عيد الميلاد الكنائس كنيسة الشهيد مارجرجس نقاده المطران بيمن

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