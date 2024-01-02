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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برتوكول تعاون بين محافظة قنا والتنمية الصناعية لإدارة المجمع الحرفي بقرية الكرنك

برتوكول تعاون
برتوكول تعاون

وقع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، برتوكول تعاون، لإدارة المجمع الصناعي الحرفى بقرية الكرنك بمركز أبوتشت.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية بالمناطق الاكثر احتياجا بهدف الإستفادة من الميزات التنافسية بها، وتوفير فرص عمل لائقة لرفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتورة هدى سعدى، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا نائباً عن  رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، واللواء محمد بهنساوى، رئيس الهيئة الهندسية بهيئة تنمية الصعيد، ومازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي المؤسسى، ومحمد هشام، مدير مكتب رئيس الهيئة، والعميد مهندس رائد على هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور رضا داوود، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة تعليم الكبار، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة قنا، والشهباء على، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة.

 

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وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن بموجب البرتوكول المبرم ستقوم محافظة قنا بإدارة وتأجير وتشغيل وصيانة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك – مركز أبوتشت الذى أنشأته هيئة تنمية الصعيد ضمن الموازنة التخطيطية بالهيئة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، وتم تجهيزه للاستخدام كورش للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المتكاملة، على مساحة ٨٤٠م٢ ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالقرار رقم ١٥ لسنة ۲۰۲۳.

وأضاف عبد الباقى، أن إنشاء المجمع يهدف إلى الحفاظ على التراث الحرفي والثقافي للمحافظة، و تعزيز التفاعل بين الأجيال، والمساهمة في نقل المهارات والحرف التراثية إلى الشباب والسيدات، مما يحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن مجمع الصناعات الحرفية بالمحافظة يعتبر نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار فى المواهب المحلية، من خلال توفير البنية التحتية والدعم للحرفيين لتعزيز الابتكار والاستدامة، خاصة أن محافظة قنا تعد مركز رائد في مجال الصناعات الحرفية علي مستوى مصر.

برتوكول تعاون

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قنا برتوكول تعاون المجمع الصناعي الحرفي قرية الكرنك أبوتشت مشروعات تنموية التراث الحرفي

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