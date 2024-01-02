تعليم قوص بقنا يوزع 1879 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي

بدأت إدارة قوص التعليمية بـ قنا اليوم، الثلاثاء، توزيع أجهزة التابلت التعليمي على طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى بالتزامن مع قرب أعمال امتحانات نصف العام الدراسي الأول.

وأشرف عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، على توزيع الأجهزة على طلبة وطالبات مدرستى الشهداء الثانوية بنات وقوص العسكرية، بحضور عبدالنبى البنا، رئيس قسم التطوير التكنولوجي، وخالد بدرى، مدير مدرسة قوص الثانوية العسكرية، و منى العويضى، مديرة المدرسة الشهداء الثانوية بنات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار مدير عام تعليم قوص، إلى وصول ١٨٧٩ جهاز تابلت تعليمى، وبدأت الإدارة اليوم إجراءات توزيعها على طلاب الصف الأول بمدارس الثانوى العام على مستوى الإدارة، حيث سيؤدى الطلاب بها امتحانات نصف العام على الشبكة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم منتصف يناير الجارى طبقا للتعليمات الصادرة من قبل للإدارة المركزية للامتحانات بالوزارة.

يذكر أن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعلن الأسبوع الماضي وصول ١٥ ألفا و٦٥٢ جهاز تابلت لوحى يتم توزيعها على طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، بمختلف الإدارات التعليمية، بعد تشكيل لجنة تقنية من قسم التطوير التكنولوجي بكل إدارة لفحص وتكويد الأجهزة بما يتوافق مع دخولها على سيتم وزارة التربية والتعليم.

وفى سياق آخر، تابع عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، سير أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والثانوية بعدد من المدارس، بدأها من مدرسة الدكتور عبدالعزيز القوصى الابتدائية، ثم مدرسة سيدى احمد الطواب، حيث تابع خلال الجولة امتحانات النقل لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى.

كما تأكد مدير عام تعليم قوص، من أن جميع الأسئلة الموضوعية تم دراستها ضمن خطة مادة اللغة العربية ومطابقة لما تم دراسته بنصف العام الدراسي الاول وتأكيد التلاميذ على سهولة اسئلة الامتحان لمستوى الطالب المتوسط.