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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

26474 تلميذا بالصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون امتحانات الترم الأول بنجع حمادي

امتحانات نجع حمادى
امتحانات نجع حمادى

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد غير المضافة للمجموع للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدارس نجع حمادي شمال قنا صباح اليوم، الثلاثاء.

وتابع الدكتور عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، يرافقه عنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمدارس خالد بن الوليد الابتدائية، والأقباط بنين الابتدائية، والزهراء الخاصة، والفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي.

 

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وقال الدكتور عفت محمد وزيرى، مدير عام الإدارة، إن أعداد التلاميذ الذين يحق لهم أداء الامتحان بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، 26474 تلميذا وتلميذة، بينما بلغت أعداد الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، 6615 طالبا وطالبة. 
 

وأكد مدير عام تعليم نجع حمادى، ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للتلاميذ والطلاب، مشدداً علي ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات و التقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

وأشاد وزيرى، بالنظام والنظافة والانضباط، وتطبيق الإجراءات اللازمة لانعقاد الامتحانات بالمدارس التي تفقدها خلال جولته التفقدية الصباحية لمتابعة سير الامتحانات.

 

وكانت إدارة نجع حمادي التعليمية، أنهت استعداداتها لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024م والتى بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م بأداء الامتحان للصفين الرابع والخامس الابتدائي، و الصفين الأول والثانى الثانوى العام  فى المواد الغير مضافة للمجموع، وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري.


 

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