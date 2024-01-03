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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توقفها.. قرار سعودي عاجل بعودة تأشيرات العُمرة للسوريين في هذا الموعد

ارشيفي
ارشيفي

أكد محمد البني، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للاستفسار عن قرار وقف منح تأشيرات العُمرة للسوريين.

وأشار «البني» في تصريحات له إلى أنه تم التأكيد أنه الأسبوع القادم سيعود التأشير للسوريين.

وألمح عضو مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق إلى أن التوقف هو إجراء تقني بسبب أعداد السوريين المتزايدة.

وفي وقت سابق؛ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام 2024م، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكِّد العناية الكبيرة من قبل ولاة الأمر بخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، والتواصل المثمر مع الفاعلين في مجالات العمل الإسلامي المتنوعة.

وبين  أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم من النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي، وأساتذة الجامعات والمعاهد لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وثمن أيضا الدعم الكبير والمتواصل الذي تلقاه وزارة الشؤون الاسلامية في مختلف المجالات التي تسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي والتصدي للكراهية والغلو والتطرف. 

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