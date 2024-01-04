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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السماء أمطرت شهبا.. 40 من الرباعيات سقطت كل ساعة بمصر.. ماذا حدث قبل الفجر؟

سقوط شهب الرباعيات
سقوط شهب الرباعيات

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، إن مصر شهدت أمس سقوط شهب الرباعيات والتي ترى بالعين المجردة.

وأكد أن عدد الشهب التي سقطت في الساعة وصلت إلى 40 شهابا، ووصلت ذروتها في منتصف الليل واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم /الخميس/.


وأضاف القاضي - في مداخلة هاتفية ببرنامج (صباح الخير يا مصر) على القناة الأولى اليوم- أن الدولة تهتم بشكل كبير بمجال الفلك، وتحفز على زيادة وعي المواطن بالمجال الفلكي خاصة النشأ، موضحا أن الاهتمام بالنشء المثقف يسهم في الدفع بباحثين جدد؛ لاستكمال مسيرة البحث العلمي في مجالات أبحاث الفضاء والفلك. 


ولفت إلى أن المواطن المصري أصبح مهتما مؤخرا بمجال الفلك؛ ما استدعى تزويد المعهد بالعديد من التكنولوجيات في مجال الرصد الفلكي؛ لاستيعاب أعداد المهتمين بذلك المجال ومساعدتهم في رصد الظواهر الطبيعية بالمركز، موضحا أن المعهد توسع في محافظات الجمهورية من خلال التعاون مع المراكز الفرعية ومركز العلوم حتى يتسنى لكل المهتمين بمتابعة الظواهر الفلكية. 


وأشار إلى أن المعهد يستقبل بشكل مستمر الجماهير في مقر المعهد أو المرصد الفلكي بالمقطم لمشاهدة العديد من الظواهر الطبيعية، لافتا إلى أن المعهد يقوم بالشرح المناسب للظاهرة للجمهور والإجابة على كافة تساؤلاتهم خاصة فيما يتعلق ببعض الظواهر التي ترتبط بالشائعات الخاصة بنهاية العالم.


وأوضح أن الظواهر الفلكية التي تحدث ويتم الإعلان عنها لم تزداد عن نسبتها الطبيعية، مؤكدا أن اهتمام المواطن المصري لتلك الظواهر هو الذي زاد ما أصبحت تشغل حيزا أكبر من اهتمام الجمهور والإعلام المصري.
 

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