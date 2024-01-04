أخبار الفن.. مكالمة تليفونية.. نبيلة عبيد تكشف التطورات الصحية لفادي إبراهيم بعد بتر قدمه.. محمد فؤاد يجري البروفات النهائية لحفل كاسيت 90 بالرياض

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشر الفنان محمد فؤاد فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق إنستجرام أثناء عمل بروفات استعدادا لحفل كاسيت 90، المفترض إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

أصدر الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، قراراً بتعيين الفنان مصطفي شعبان، مستشارا للشئون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

وأشاد “الليثي”، بانضمام النجم الكبير إلى إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه إضافة مهمة إلى الاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تطورات الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم، بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة.

وقالت نبيلة عبيد، عبر صفحتها على “إنستجرام”: “اطمأنيت تليفونيا على صحة الزميل الفنان اللبناني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا في بيروت، وأسعدني بخبر قرب تعافيه وعودته إلى نشاطه المعتاد.. فادي ممثل عملاق تعاونا سويا في مسلسل البوابة الثانية، وأتمنى أن يجمعنا عمل فني من جديد في القريب”.