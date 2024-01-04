محمد فؤاد يجري البروفات النهائية لحفل كاسيت 90 بالرياض

نشر الفنان محمد فؤاد فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق إنستجرام أثناء عمل بروفات استعدادا لحفل كاسيت 90، المفترض إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

حفل كاسيت 90

ويستعد مجموعة من مطربي التسعينيات لتقديم حفل غنائى على مسرح ابو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض ومنهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمان حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.

حفلات كاسيت 90 فى السعودية

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينيات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كل من حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وإيهاب توفيق .