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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تتوالى الرحلات.. مصر للطيران تنقل نجوم الفن المشاركين بحفل كاسيت 90 بالرياض

صدى البلد

وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى مطار الرياض الدولي، رحلة خاصة سيرتها مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، لنقل عدد من نجوم الفن المصريين وفرقهم الموسيقية المشاركة في حفل بعنوان كاسيت 90 المقام على مسرح أبوبكر سالم  ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأنهت مصر للطيران، اجراءات الفنانين المصريين على متن  الرحلة رقم MS3009 من طراز بوينج B737-800، وسط تسهيلات خاصة.

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منهم مدحت صالح.. نجوم التسعينيات يصلون الرياض استعدادا لحفل كاسيت 90

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مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

نجوم الفن

وغادر على رحلة مصر الطيران عدد من النجوم أبرزهم مدحت صالح وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومصطفى قمر ومصطفى كامل وهشام عباس ومجموعة من مطربي التسعينات، الذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الجاري بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات الأجانب .

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، سيرت خلال الفترة الماضية عدد من الرحلات الخاصة إلى عدد من الدول العربية للمشاركة في الأحداث الفنية والرياضية أيضا، كان أبرزها نقل الفرق الرياضية المشاركة في السوبر المصري بالامارات وأيضا إلى الرياض نقلت العديد من نجوم الفن الذين شاركوا في مواسم الرياض الفنية.

 

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