منهم مدحت صالح.. نجوم التسعينيات يصلون الرياض استعدادا لحفل كاسيت 90

يجتمع نجوم جيل التسعينات الذهبي استعدادا لإحياء الحفل الكبير كاسيت ٩٠ نسخة الرياض ويضم النجوم هشام عباس وإيهاب توفيق ومدحت صالح ومحمد فؤاد ومصطفى قمر ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل



ووصل النجوم الي مطار الرياض وتم استقبالهم بالورود وسط حفاوة كبيرة من الجمهور ومنظمي الحفل الذين كانوا في استقبالهم

الحفل يقام يوم الخميس على مسرح بنش مارك في الرياض ونفذت تذاكر الحفل بمجرد الإعلان عن تقديمه

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض منهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمان حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.

حفلات كاسيت 90 فى السعودية

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 كان الأول يصم كل من حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وإيهاب توفيق.