عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد مجموعة من مطربين  التسعينات لتقديم حفل غنائى على مسرح ابو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

 

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض ومنهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.

 

حفلات كاسيت 90 فى السعودية 

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كل من  حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وأيهاب توفيق .

 

مصطفى كامل يرد على خضوعه لعملية تجميل 

نفى الفنان مصطفى كامل كل ما تردد حول خضوعه لعملية تجميل فى وجهه خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى كامل لـ صدى البلد أنه لم يقوم بإجراء أى عملية جراحية فى وجهه قائلا: أنا فى الحقيقة بخاف من عمليات التجميل وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وتابع مصطفى كامل أنه يظهر فى فيلمه الجديد نور الريس بلوك جديد مما جعله يقوم بترك ذقنه لكي يتناسب مع الشخصية التى يجسدها فى الفيلم.
 

 

حفل مدحت صالح فى الأوبرا 

يستعد الفنان  مدحت صالح لاحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الاساتذة  يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير .

ياتي حفل الاساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.
 

 

وتبدأ اسعار التذاكر حفل مدحت صالح من 750 جنية و 1000 جنية و 1500 جنية و1700 جنية لفئة الاوركسترا .

 

مسرح أبو بكر سالم كاسيت 90 مصطفى كامل مدحت صالح محمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

موضوعات متعلقة

فاطمة فؤاد أحدث المنضمين لمسلسل العتاولة.. تفاصيل

«أحلى من الأرض» يشارك بمهرجان كليرمون فيران

رفع فيلم البعبع من السينمات بسبب ضعف الايرادات

أخبار الفن| تفاصيل النصب على منة فضالى بـ تركيا ..وإليسا تتحدث عن معاناتها مع الكانسر في فيلم وثائقي

تأجيل حفل محمد منير ومسار إجباري وعفروتو في رأس السنة بتعليمات أمنية

عملية تجميل.. مصطفى كامل يكشف حقيقة تغير ملامح وجهه في فيلمه الجديد

جنات تستعد لطرح أغنية الشمخ الجواني بمناسبة السنة الجديدة

وصول نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعدادا لحفل ليلة رأس السنة

ترشيحاتنا

عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية في العراق |تفاصيل

مع بداية العام.. هجوم إسرائيلي عنيف في محيط مسجد أبو داوود بغزة

برج خليفة يبهر العالم في احتفالات رأس السنة| شاهد

فيوتشر : الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لضم ناصر ماهر

مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. رانيا يوسف بإطلالة ملفتة تستقبل عام 2024

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين تخطف الأنظار فى اول حفل لها بعد الطلاق

بعد شهور من الطلاق..آخر صور جمعت تامر حسنى وزوجته عقب أنباء عودتهما

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ