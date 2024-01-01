مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

يستعد مجموعة من مطربين التسعينات لتقديم حفل غنائى على مسرح ابو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض ومنهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.



ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.





حفلات كاسيت 90 فى السعودية

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كل من حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وأيهاب توفيق .





مصطفى كامل يرد على خضوعه لعملية تجميل

نفى الفنان مصطفى كامل كل ما تردد حول خضوعه لعملية تجميل فى وجهه خلال الفترة الماضية.



وأكد مصطفى كامل لـ صدى البلد أنه لم يقوم بإجراء أى عملية جراحية فى وجهه قائلا: أنا فى الحقيقة بخاف من عمليات التجميل وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.



وتابع مصطفى كامل أنه يظهر فى فيلمه الجديد نور الريس بلوك جديد مما جعله يقوم بترك ذقنه لكي يتناسب مع الشخصية التى يجسدها فى الفيلم.



حفل مدحت صالح فى الأوبرا

يستعد الفنان مدحت صالح لاحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الاساتذة يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير .

ياتي حفل الاساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.



وتبدأ اسعار التذاكر حفل مدحت صالح من 750 جنية و 1000 جنية و 1500 جنية و1700 جنية لفئة الاوركسترا .