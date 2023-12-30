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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبدأ من 750 جنيه.. أسعار تذاكر حفل الاساتذة 3 لـ مدحت صالح

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح لاحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الاساتذة  يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير .

ياتي حفل الاساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.
 

وتبدأ اسعار التذاكر حفل مدحت صالح من 750 جنية و 1000 جنية و 1500 جنية و1700 جنية لفئة الاوركسترا .

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 ويتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

 

جدير بالذكر ان مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.

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تبدأ من 750 جنيه.. أسعار تذاكر حفل الاساتذة 3 لـ مدحت صالح

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