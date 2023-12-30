تاخدي عربون.. محمد هنيدي يلبي طلب بلوجر شهيرة .. ماذا حدث؟

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيفا على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن ذكريات طفولته وشبابه .

ولبي الفنان محمد هنيدي طلب بلوجر وممثلة مسرح شابة ، بعد ان اعلنت عن أمنيتها بالعمل معه ، حيث قال لها : أعتبريه حصل ، تاخدي عربون ؟ .

وقالت البلوجر الشهيرة شهد الشاطر انها كانت تعيش فى السعودية وكانت تدعو فى الحرم اثناء ادائها العمرة انها تقابل محمد هنيدي فى الحقيقة .

الجدير بالذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم الجواهرجي ، والذى يعود فيه للتعاون مع بطلة فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية ، وهي الفنانة مني زكي .

فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.



وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي ، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.



التعاون الثانى بين محمد هنيدي ومنى ذكي:



وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادته بالتعاون الثاني الجديد الذى يجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنانة مني زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية ، والذى عرض عام 1998 ،وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.