عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى شعبان مستشارا للشئون الفنية بالاتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

أصدر الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، قراراً بتعيين الفنان مصطفي شعبان، مستشارا للشئون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

وأشاد “الليثي”، بانضمام النجم الكبير إلى إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه إضافة مهمة إلى الاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الفنان مصطفي شعبان، عن سعادته وترحيبه بانضمامه لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يقدم الإضافة في المرحلة المقبلة.

يذكر أن الفنان الكبير مصطفي شعبان، شغل العديد من المناصب الهامة ومنها، عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وأيضا سفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

رمضان 2024.. مصطفى شعبان ومنذر رياحنة في كواليس مسلسل «المعلم»

42 ألف جنيه.. "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات منخفضة بأول أيام عرضه

ومن المقرر، أن يخوض مصطفي شعبان، الماراثون الرمضاني بمسلسل المعلم ويشاركه في بطولته كل من  وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

مصطفى شعبان منظمة التعاون الاسلامي دول منظمة التعاون الاسلامي دكتور عمرو الليثي تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي اتحاد اذاعات وتليفزيونات إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

ترشيحاتنا

البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023

محمد دحلان: أشكر الرئيس السيسي لرفضه تهجير الفلسطينيين

جلسة للمنتخب للتعريف بالمنشطات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية

اجتماع عاجل بـ «التعليم» لبحث استعدادات عقد الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة

أسعار فولكس فاجن جولف 2024 الهاتشباك الجديدة

رمضان السيد: صلاح تخطى جميع نجوم العالم.. ولاعب مخلص لـ منتخب مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

وصلة رقص لابنة عمرو دياب برفقة صديقاتها |شاهد

فيديو

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ