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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2024.. مصطفى شعبان ومنذر رياحنة في كواليس مسلسل «المعلم»

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد “المعلم”، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان القادم. 

ويقوم حاليا مصطفى شعبان بتصوير عدد من المشاهد التي تجمعه بالفنان منذر رياحنة داخل الديكور الرئيسي للعمل. 

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وانضمت كل من الفنانة سلوى خطاب والفنانة انتصار الى فريق عمل مسلسل “المعلم”، والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان مصطفى شعبان الماراثون الرمضاني القادم.

 

وانضمت الفنانة سهر الصايغ والفنان أحمد بدير إلى فريق عمل مسلسل “المعلم”، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد فى الوقت الراهن.

العمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر،، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

 

المعلم 2024 أحمد فؤاد سليم أحمد بدير الفنان مصطفى شعبان الفنان أحمد بدير الفنان أحمد بدي الفنانة سهر الصايغ الفنانة سلوى خطاب الفنانة انتصار الفنان منذر رياحنة

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