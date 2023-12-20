رمضان 2024.. مصطفى شعبان ومنذر رياحنة في كواليس مسلسل «المعلم»

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد “المعلم”، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان القادم.

ويقوم حاليا مصطفى شعبان بتصوير عدد من المشاهد التي تجمعه بالفنان منذر رياحنة داخل الديكور الرئيسي للعمل.



وانضمت كل من الفنانة سلوى خطاب والفنانة انتصار الى فريق عمل مسلسل “المعلم”، والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان مصطفى شعبان الماراثون الرمضاني القادم.

وانضمت الفنانة سهر الصايغ والفنان أحمد بدير إلى فريق عمل مسلسل “المعلم”، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد فى الوقت الراهن.

العمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر،، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.